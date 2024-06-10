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16 yaşındaki genç serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 16 yaşındaki Cebrail Gezer boğularak hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi kırsal Yeniceli Mahallesi'nde 16 yaşındaki Cebrail Gezer ile 3 arkadaşı serinlemek için Afrin Baraj göletine girdi. Gölete giren gençler, kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken Cebrail Gezer ise gözden kayboldu.

6 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sudan çıkan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, umke, AFAD, itfaiye ve Adana'dan sualtı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu gece geç saatlerde Cebrail Gezer'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

16 yaşındaki genç serinlemek için girdiği barajda boğuldu - 1. Resim

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gezer'in cansız bedeni, olay yeri ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Cenazeyi teslim alan aile sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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