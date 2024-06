Prof. Dr. Ali Ayhan hayatını kaybetti

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde 84 yaşında hayatını kaybetti.

Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık iki ay önce ağır viral enfeksiyon nedeniyle tedavi altına alınan Ayhan, yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kadın hastalıkları ile jinekolojik onkoloji alanının önde gelen ve çok sayıda öğrenci yetiştiren hocalarından Prof. Dr. Ali Ayhan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayata veda eden Ayhan için yarın saat 11.00'de Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Konferans Salonu'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından, Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Ayhan'ın cenazesi, çarşamba günü memleketi Mersin'in Anamur ilçesinde aile mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan Prof. Dr. Ali Ayhan'ın, hastanede tedavi görürken üniversite için hazırladığı bir sempozyuma katıldığı ve sonrasında tekrar tedavisine devam edilmesi için hastane odasına döndüğü öğrenildi.

ALİ AYHAN KİMDİR?

Mersin'in Anamur ilçesinde 1940 yılında hayata doğan Ayhan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1967'de birincilikle mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde 1967-1971 yıllarında uzmanlık öğrenimini tamamlayan Ayhan, Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda 1979'da doçent, 1988'de profesör ünvanını aldı.

Prof. Dr. Ayhan, 1982'de State University of New York at Buffalo'da jinekolojik onkolojide tanı ve yenilikler, kolposkopi ve lazer üzerine çalışmalar yaptı. Aynı yıl, University of British ColumbiaVancouver'da mikrocerrahinin temel prensipleri üzerine çalışan Ayhan, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği, Hacettepe Kadın Doğum Kliniği Geliştirme Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, üyeliği yanında Türk Jinekolojik Onkoloji Derneğinin kurucu üyesi ve başkanlığı görevini yürüttü.

Ayrıca "International Gynecologic Cancer Society" üyesi olan Ayhan, 2005-2009 yıllarında Avrupa Jinekolojik Kanserler Birliğinin Ortadoğu Temsilcisi olarak görev yaptı.

Kadın kanserleri ile kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavisi, kanser taraması ve kolposkopi alanlarının ileri gelen hocalarından Prof. Dr. Ali Ayhan, 2007'den bu yana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görevini sürdürüyordu.