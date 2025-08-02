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Kanser, KOAH, astım... Cengiz Önce'nin 12 saatlik 'ekmek' mücadelesi yürekleri sızlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kanser, KOAH, astım... Cengiz Önce&#039;nin 12 saatlik &#039;ekmek&#039; mücadelesi yürekleri sızlattı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de seyyar simitçi Cengiz Önce, akciğer kanseri olmasına rağmen günde 12 saat güneş altında durup ekmek parasını kazanıyor. Yaşadığı zorluğu anlatan Önce, "Astım, bronşit, KOAH, nefes darlığı rahatsızlıklarım da var. Kaburgalarım kırıldı, lekeler oluştu, sonradan çıktı bunlar. Tedavi görüyorum; ışın tedavisi, kemoterapi, kan veriyorum, iğne vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Yürekleri sızlatan olayın adresi Eskişehir'de seyyar simitçi Cengiz Önce, kaza geçirince engellilik kapsamında emekli oldu. Emekli olduktan sonra güneşin altında 12 saat simit satarak ekmek parasını kazanmaya çalışan Önce, pek çok hastalıkla da mücadele ediyor. 

Akciğer kanserinin yanında nefes darlığı, astım, bronşit gibi birçok hastalığı da bulunan Önce, sıcak havalarda çalışırken zaman zaman bayılacak gibi hissettiğini aktardı.

Son olarak ise normal günlerde 10-12 saat çalıştığını, fakat hastaneye gitmesi gereken günlerde 8 saat çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Önce, böyle durumlarda o gün pek fazla kazanç elde edemediğini ifade etti.

Kanser, KOAH, astım... Cengiz Önce'iın 12 saatlik 'ekmek' mücadelesi yürekleri sızlattı - 1. Resim

"İNSANLAR SEN NASIL DURUYORSUN DİYOR"

Günlerinin çalışarak ve hastaneye gitmekle geçtiğini aktaran Cengiz Önce, "Sıcak altında çalışmak çok zor, beynime sıcaklar geçiyor. Baygınlık geçiriyoruz, tansiyonum yükselip düşüyor. Bir de akciğer kanseri olduğum için ne kadar da şemsiye de koysak gene başımıza sıcak geçiyor.

Baygınlık geçiriyor gibi oluyorum. İnsanlar ‘Sen nasıl duruyorsun, nasıl dayanıyorsun?' diye soruyor ama gene de devam ediyorum. Astım, bronşit, KOAH, nefes darlığı rahatsızlıklarım da var. Kaburgalarım kırıldı, lekeler oluştu, sonradan çıktı bunlar. Tedavi görüyorum; ışın tedavisi, kemoterapi, kan veriyorum, iğne vuruyorlar. Hafta içi ve hafta sonu her gün gidiyorum" dedi.

Kanser, KOAH, astım... Cengiz Önce'iın 12 saatlik 'ekmek' mücadelesi yürekleri sızlattı - 2. Resim

Hastaneye gittiği günlerde pek fazla çalışamadığı için maddi olarak zora düştüğünü aktaran seyyar simitçi Önce, "Tezgâhımda adam olmadığı için geç açmak zorunda kalıyorum. Geç açtığım için de işlerden verim alamıyorum. Emekliyim, belediyeden emekliyim. Belediyede kaza geçirdikten sonra engelli emekli oldum, vergiden indirimli şekilde.

Şükür, bir de emekli maaşımı alıyorum. Günde normalde 10-12 saat çalışıyorum ama hastaneye gitmem gerektiği için 6-8 saat çalışmak zorunda kalıyorum. O günlerde pek fazla kazanç elde edemiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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