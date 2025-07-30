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Eskişehir'in ortasından geçen Porsuk Çayı’nın rengi değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eskişehir&#039;in ortasından geçen Porsuk Çayı’nın rengi değişti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı’nın rengi yeşile döndü. Suyun renginin baraj kapaklarının açılmaması ve sirkülasyon olmaması nedeniyle koyulaştığı öğrenilirken herhangi bir kirlilik rapor edilmedi.

Eskişehir'in en turistik bölgelerinden birisi olan Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nın renginin değiştiği gözlendi.

Eskişehir'in ortasından geçen Porsuk Çayı’nın rengi değişti - 1. Resim

SUYUN RENGİ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Normaline göre daha farklı bir görünümde olduğu görülen ve yeşile bürünen suyun rengi, Eskişehirlileri endişelendirdi.

Eskişehir'in ortasından geçen Porsuk Çayı’nın rengi değişti - 2. Resim

NEDENİ BELLİ OLDU

Suyun renginin baraj kapaklarının açılmaması ve sirkülasyon olmaması nedeniyle koyulaştığı öğrenildi. Herhangi bir kirlilik durumunun söz konusu olmadığı belirtildi.

Eskişehir'in ortasından geçen Porsuk Çayı’nın rengi değişti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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