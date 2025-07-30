Eskişehir'in ortasından geçen Porsuk Çayı’nın rengi değişti

Eskişehir'in simgelerinden olan Porsuk Çayı’nın rengi yeşile döndü. Suyun renginin baraj kapaklarının açılmaması ve sirkülasyon olmaması nedeniyle koyulaştığı öğrenilirken herhangi bir kirlilik rapor edilmedi.

Eskişehir'in en turistik bölgelerinden birisi olan Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nın renginin değiştiği gözlendi.

SUYUN RENGİ YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Normaline göre daha farklı bir görünümde olduğu görülen ve yeşile bürünen suyun rengi, Eskişehirlileri endişelendirdi.

NEDENİ BELLİ OLDU

Suyun renginin baraj kapaklarının açılmaması ve sirkülasyon olmaması nedeniyle koyulaştığı öğrenildi. Herhangi bir kirlilik durumunun söz konusu olmadığı belirtildi.