Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eskişehir'de korkutan ihbar: 10 günlük bebek buldum! Gerçek bambaşka çıktı

Eskişehir'de korkutan ihbar: 10 günlük bebek buldum! Gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de korkutan ihbar: 10 günlük bebek buldum! Gerçek bambaşka çıktı
İhbar, Eskişehir, Odunpazarı, Bebek, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir Odunpazarı'nda "Apartman girişinde 10 günlük bebek buldum" ihbarı polisleri harekete geçirdi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, bebeğe rastlamadı. İhbarı yapan kişinin eşini yeni kaybeden ve tek başına yaşayan alzheimer hastası olduğu anlaşıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak'ta bulunan apartmanda dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Eşi yeni vefat eden ve tek başına yaşayan G.Ö. isimli yaşlı adam, "Apartmanın girişinde 10 günlük bir bebek buldum" şeklinde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman girişinde araştırma yaptı. Bahse konu bebeğe rastlamayan ve ihbarın asılsız olduğunu anlayan polisler, ihbarda bulunan yaşlı adamla görüştü. Çelişki ifadeler veren adamın alzheimer hastası olduğu anlaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsviçre’de F-35 fiyaskosu: Masraf oyunu ifşa oldu, “Kandırıldık” dediler!Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe! İşte Orkun Kökçü'nün Türkiye'de oynamak istediği takım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da vicdanları sızlatan olay! Metrelerce sürükledi, sopayla dövdü: O anlar kamerada - 3. SayfaBursa'da vicdanları sızlatan olay! Metrelerce sürükledi, sopayla dövdü: O anlar kameradaTürk Escobar Ürfi Çetinkaya'nın 'imparatorluğu' bir kez daha deşifre oldu! - 3. SayfaTürk Escobar'ın 'imparatorluğu' bir kez daha deşifre oldu!Beton mikseri, trambüsle çarpıştı! Yaralılar var - 3. SayfaBeton mikseri, trambüsle çarpıştı! Yaralılar varSamsun'u sağanak vurdu! Sel suları duvarı yıktı, arabalar altında kaldı - 3. Sayfaİnsanlar gece yarısı kabusu yaşadı!Araba çaldı, polise yakalandı! Ekiplerin bulduğu kostüm şaşırttı... - 3. SayfaAraba çaldı, polise yakalandı!Sarıyer'de denizden ceset çıktı - 3. SayfaSarıyer'de denizden ceset çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...