Eskişehir'de korkutan ihbar: 10 günlük bebek buldum! Gerçek bambaşka çıktı

Eskişehir Odunpazarı'nda "Apartman girişinde 10 günlük bebek buldum" ihbarı polisleri harekete geçirdi. Olay yerinde araştırma yapan ekipler, bebeğe rastlamadı. İhbarı yapan kişinin eşini yeni kaybeden ve tek başına yaşayan alzheimer hastası olduğu anlaşıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak'ta bulunan apartmanda dikkat çeken bir olay meydana geldi.

Eşi yeni vefat eden ve tek başına yaşayan G.Ö. isimli yaşlı adam, "Apartmanın girişinde 10 günlük bir bebek buldum" şeklinde ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, apartman girişinde araştırma yaptı. Bahse konu bebeğe rastlamayan ve ihbarın asılsız olduğunu anlayan polisler, ihbarda bulunan yaşlı adamla görüştü. Çelişki ifadeler veren adamın alzheimer hastası olduğu anlaşıldı.