Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eskişehir'de faciaya ramak kala: Dehşet anı kamerada! 5 kat fazla alkollü çıktı, kameraya isyan etti

Eskişehir'de faciaya ramak kala: Dehşet anı kamerada! 5 kat fazla alkollü çıktı, kameraya isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de yasal sınır olan 0,50 promilin 5 katından fazla alkollü (2.64 promil) olan A.Z.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Önce demir korkuluklar ve banka çarpan araç, daha sonra bir tatlıcı dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kadın sürücü görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Eskişehir Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda sabah saatlerinde kaza meydana geldi. A.Z., kullandığı 26 AKS 640 plakalı aracıyla henüz bilinmeyen bir nedenle önce yol kenarındaki korkuluklara, daha sonra bir tatlıcıya girdi. Dükkanın kapalı, olay yerinde ise kimsenin olmaması nedeniyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Eskişehir'de faciaya ramak kala: Dehşet anı kamerada! 5 kat fazla alkollü çıktı, kameraya isyan etti - 1. Resim

2,64 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanının ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme ve ölçümlerde, sürücünün 2,64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla alakalı polis ekiplerinin evrakını imzalamamakta direnen sürücü, basın mensubuna ise çekim yaptığı için tepki gösterdi.

Eskişehir'de faciaya ramak kala: Dehşet anı kamerada! 5 kat fazla alkollü çıktı, kameraya isyan etti - 2. Resim

DÜKKANDA 80 BİN TL HASAR

İşlemler için karakola götürülen kadın sürücüye cezai işlem yapıldı. Dükkanda tahmini maddi hasarın ise 80 bin TL olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de faciaya ramak kala: Dehşet anı kamerada! 5 kat fazla alkollü çıktı, kameraya isyan etti - 3. Resim

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda; sürücünün kullandığı otomobilin, korkuluk ve bankın ardından sert bir biçimde dükkana girdiği görülüyor. Kazadan sonra birkaç saniye bekleyen sürücünün, hiçbir şey olmamış gibi geri geri çıktığı görülüyor.

Eskişehir'de faciaya ramak kala: Dehşet anı kamerada! 5 kat fazla alkollü çıktı, kameraya isyan etti - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kargolar bugün açık açık mı? 10 Haziran 2025 Salı Yurtiçi Kargo, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleriSözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama 2025: Sözlü sınav yerleri açıklandı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okulun yanı başında açtılar! Tavandan cephanelik çıktı, ifadesi "pes" dedirtti: Arkadaşlarımı mangala davet ettim - 3. SayfaTavandan cephanelik çıktı, ifadesi "pes" dedirttiAilesiyle bayramlaşmaya gitti, dehşeti yaşadı! "Kanamayı görünce vurulduğumu anladım" - 3. Sayfa"Elime kan gelince vurulduğumu anladım"Ahırdan kaçtı, ekiplere zor anlar yaşattı! Uyuşturucu iğneyle yakalandı - 3. SayfaAhırdan kaçtı, ekiplere zor anlar yaşattı!Mersin'de yoldan çıkan otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar var - 3. SayfaYoldan çıkan otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar varAdana'da akılalmaz olay! Berberin WhatsApp hesabı kopyalandı... Müşteriler şüphelenince gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaBerbere büyük şok! Müşteriler ortaya çıkardıEsenyurt'ta gergin anlar! Madde bağımlısı kapıları zorladı, meydan dayağı yedi - 3. SayfaKapıları zorladı, meydan dayağı yedi
Sonraki Haber Yükleniyor...