Eskişehir'de faciaya ramak kala: Dehşet anı kamerada! 5 kat fazla alkollü çıktı, kameraya isyan etti

Eskişehir'de yasal sınır olan 0,50 promilin 5 katından fazla alkollü (2.64 promil) olan A.Z.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Önce demir korkuluklar ve banka çarpan araç, daha sonra bir tatlıcı dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kadın sürücü görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Eskişehir Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda sabah saatlerinde kaza meydana geldi. A.Z., kullandığı 26 AKS 640 plakalı aracıyla henüz bilinmeyen bir nedenle önce yol kenarındaki korkuluklara, daha sonra bir tatlıcıya girdi. Dükkanın kapalı, olay yerinde ise kimsenin olmaması nedeniyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

2,64 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazanının ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme ve ölçümlerde, sürücünün 2,64 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla alakalı polis ekiplerinin evrakını imzalamamakta direnen sürücü, basın mensubuna ise çekim yaptığı için tepki gösterdi.

DÜKKANDA 80 BİN TL HASAR

İşlemler için karakola götürülen kadın sürücüye cezai işlem yapıldı. Dükkanda tahmini maddi hasarın ise 80 bin TL olduğu öğrenildi.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda; sürücünün kullandığı otomobilin, korkuluk ve bankın ardından sert bir biçimde dükkana girdiği görülüyor. Kazadan sonra birkaç saniye bekleyen sürücünün, hiçbir şey olmamış gibi geri geri çıktığı görülüyor.