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Mersin'de yoldan çıkan otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de yoldan çıkan otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Edemli ilçesinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıktı ve üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi sınırlarında saat 04.30 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi.

77 ADM 021 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, üst geçit merdivenlerine çarptı. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Mersin'de yoldan çıkan otomobil üst geçide çarptı: Yaralılar var - 1. Resim

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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