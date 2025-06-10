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Mersin'de korkunç olay! Kekik toplamak isteyen kadın uçurumdan yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de korkunç olay! Kekik toplamak isteyen kadın uçurumdan yuvarlandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de ailesiyle birlikte piknik yaparken kekik toplamak için ormanlık alana giden kadın, uçurumdan yuvarlanarak yaralandı.

Olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi Karboğazı Şölen Alanı mevkiinde meydana geldi. 57 yaşındaki Hülya A., ailesiyle birlikte ormanlık alanda piknik yaptığı sırada kekik toplamak için çıktığı alanda dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Mersin'de korkunç olay! Kekik toplamak isteyen kadın uçurumdan yuvarlandı - 1. Resim

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarılan kadının bilincinin açık olduğu, ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Mersin'de korkunç olay! Kekik toplamak isteyen kadın uçurumdan yuvarlandı - 2. Resim

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya A., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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