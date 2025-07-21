6 bin voltluk elektrik çarptı, ölmedi! Azerbaycan'dan Eskişehir'e getirilen mühendisin elleri hareket etmeye başladı

Azerbaycan'da 6 bin volt olan yüksek elektrik gerilimine kapılan elektrik mühendisi Murat Mustafa Ayev, tedavi için Eskişehir'e getirildi. Geçirdiği ameliyat ve tedavi ile hareket kabiliyeti kazanan Ayev yaşadıklarını anlattı.

Azerbaycan'da yaşayan elektrik mühendisi 29 yaşındaki Murat Mustafa Ayev, 3 yıl önce iddiasına göre tedbirsizlik sonucu geçirdiği iş kazasında, 6 bin voltluk elektrik akımına maruz kaldı.

Ağır yaralanan Ayev'in vücudunun birçok bölgesinde ciddi derecede yanıklar oluştu.

Uzun süre Azerbaycan'da tedavi gören Murat Mustafa Ayev, normal yaşamına geri dönse de hayat kalitesinde ciddi kayıplar yaşadı. Ellindeki ve kolundaki deriler gerginleşen Ayev, hareketsiz kaldı.

ESKİŞEHİR'DE TEDAVİ OLDU

Sosyal medyadan Ala Hayat Minik Masumlar Derneği'ni (AHMİMDER) keşfeden Ayev, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne muayene olmaya geldi. Burada tetkikleri yapılan genç mühendis ameliyata alındı.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul, tarafından yapılan ameliyat ile Ayev'in elindeki ve kolundaki gerginlikler azaltılarak, hareket kabiliyeti arttırıldı.

Son 1 ameliyat daha olacak olan Murat Mustafa Ayev, Ahmimder Derneği Kurucusu Ayşegül Aksu'ya, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"BOYNUM, KAFAM VE KOLLARIM YANDI"

Elektrik mühendisi Murat Mustafa Ayev, "Ben 29 yaşındayım. Elektrik ve enerji mühendisiyim. 2022 yılı Mayıs ayında iş kazası sonucu 6 bin volt gerilime maruz kaldım. Yanlış yönlendirme ve dikkatsizlik nedeniyle elektrik çarpması ve çıkan yangın sonucunda bu duruma geldim. Boyun ve kafa bölgemde ciddi yanıklar oluştu. Kollarım dirsekten açılmıyordu, derim ve kemiğim zarar görmüştü. Koltuk altı ve parmaklarımda da yanıklar vardı. Ameliyatlar devam ediyor. Şu anda kollarım açık, parmaklarımda hareket başladı, ağız çevrem iyileşmeye başladı. İnternetten Ayşegül Hanım'ı ve derneği gördüm. Bakü'ye geleceklerini öğrendiğimde yazdım. Sağ olsunlar kabul ettiler. Muayene ettiler ve daha sonra Türkiye'ye çağırdılar. Şu an tedaviye burada devam ediyorum. Boyun kısmım ameliyatlı olduğu için fazla hareket ettirmemem söyleniyor. Parmaklarda artık kıpırdama var kollarım artık açık durumda ağız etrafım da iyi öncesinde yemek yiyemiyordum şimdi ağız etrafına ağız hareketlerim daha iyi olsun diye yumuşatmak amacıyla iğne yapılıyor. Elektrik mühendislerine tavsiyem, iş sırasında mutlaka güvenlik önlemlerine uymaları. Tek kişi çalışmamalı. Yanımda biri olmasaydı belki şu an hayatta olmazdım. Beni kurtaran kişinin de kolu dirseğe kadar yandı" dedi.

"İŞ KAZALARI BİZİM İÇİN DAHA HASSAS"

Ahmimder Derneği Kurucusu Ayşegül Aksu, "Yaklaşık 3 yıl önce kurduğumuz derneğimiz ile 6 bini aşkın yanık çocuğun tedavisini sağladık. Özel durumlarda yetişkin hastalara da yardımcı oluyoruz. Azerbaycan bizim için özel bir ülke. 500'den fazla çocuğun tedavisi tamamlandı, başvurular devam ediyor. Tedaviler Azerbaycan'daki Türk hekimleri tarafından yapılıyor. Duruma göre hastalar Türkiye'ye getirilerek takip ediliyor. Elektrik mühendisi olması ve iş kazası geçirmiş olması nedeniyle Ayev bizim için daha hassas bir hasta oldu. Hayata yeniden dönme isteği bizi etkiledi. Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahı Kadir Calavul'a teşekkür ederim. Zor vakalarda hemen kendisine ulaşıyorum, bugüne kadar hiçbir hastayı geri çevirmedi" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİNTİLER GİDERİLDİ, HAFTAYA BİR AMELİYAT DAHA PLANLANIYOR"

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli Plastik Cerrah Kadir Calavul, "Hastamız Azerbaycan'dan bize başvurdu. Kendisi mühendis. Elektrik yanığıyla yanıyor. Yandıktan sonra da çeşitli tedaviler görüyor ancak kolunda ellerinde ve boynunda yanıklardan ötürü çekintiler mevcuttu biz o çekintilerinin hepsini ameliyatla serbestleştirdik. Şu an doku nakli yaptık ve gözetimimiz altında hasta için haftaya bir ameliyat daha planlıyoruz ondan sonra taburcu edeceğiz" şeklinde konuştu.