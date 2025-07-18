Yorgunluk şikayeti artınca başvurdular… Annesi için geldi, kendisi de ameliyat oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan bir kadın, yorgunluk ve nefes darlığı şikayetiyle oğlu tarafından hastaneye götürüldü. Oğlu da kendisinde aynı şikayetlerin olduğunu belirtti. Bunun üzerine gerçek ortaya çıktı ve kalbinde ciddi sorun olduğunu öğrendi. Doktorların aynı gün ameliyat ettiği anne oğul hastaneden birlikte taburcu oldu.

Ereğli ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki 5 çocuk annesi Nimet Çadır'a, nefes darlığı ve yorgunluk şikayetiyle başvurduğu hastanede kalp kapağında kireçlenme ve kalpten çıkan ana damarın genişlemesinden dolayı ameliyat olması gerektiği bildirildi.

Bunun üzerine Nimet Çadır, oğlu 45 yaşındaki Erdal Çadır ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisine başvurdu.

“AYNI ŞİKAYETLER BENDE DE VAR” DEYİNCE…

Rehberlik öğretmeni 2 çocuk babası Erdal Çadır, aynı şikayetlerin kendisinde de olduğunu söyledi. Bunun üzerine yapılan tetkiklerde Erdal Çadır'ın kalp kapağı ve damarında da annesi gibi rahatsızlık olduğu, ameliyat edilmesi gerektiği belirtildi.

ANNE OĞUL AMELİYATA GİRDİ

Kısa sürede ameliyat olmaya karar veren anne ile oğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Büyükateş ve Doç. Dr. Ömer Faruk Çiçek'in başarılı operasyonuyla şikayetlerinden kurtuldu.

Ameliyat sonrası bir hafta hastanede gözlem altında tutulan anne ile oğul, herhangi bir komplikasyon yaşamadan taburcu edildi.

AYNI GÜN TABURCU OLDULAR

Prof. Dr. Büyükateş, hastanelerinde kalp kapağı ve damar değişimi işleminin başarılı şekilde yapıldığını söyledi.

Anne ve oğlunun kalp hastası olduğunu belirten Büyükateş, şöyle konuştu:

"İkisinde de aort kapağında ileri derecede kalsifikasyon (kireçlenme) ve kalpten çıkan ana damarda genişleme tespit ettik. İkisinin de nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayeti vardı. Gereken tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat kararı verdik. Geçen hafta sabah anneyi, öğleden sonra ise oğlunu ameliyata aldık. Her ikisine de aort kapağı değişimi ve suni damar takılması işlemi uygulandı. Anne-oğul aynı gün ameliyat edilip aynı gün taburcu edilen ender hastalarımızdan oldu. İkisi de gayet sağlıklı. Onları el ele, gülerek uğurlamak bizi çok mutlu etti. Klinik olarak bu alandaki tecrübemiz güçlü. Bu vakayı da topluma umut olması açısından paylaşmak istedik."

Büyükateş, aynı hastalığın ailenin diğer bireylerinde de görüldüğünü ifade ederek, bu durumun genetik geçişli bir kalp rahatsızlığı olduğunu vurguladı.

"OĞLUMLA AMELİYATHANEDE DE AYRILMADIK"

Nimet Çadır da ameliyat öncesinde yaşam kalitesinin ciddi ölçüde düştüğünü dile getirerek, "Bir yıldır nefes alamıyor, yürüyemiyordum. Kayseri'de 13 gün hastanede kaldım ama sonuç alamadım. Son çare oğlumla birlikte araştırdık, Mustafa hocayı bulduk. Oğlumla ameliyathanede de ayrılmadık. Birlikte ameliyat olduk. Şimdi çok şükür iyiyim." dedi.

"ANNEM İÇİN GELDİK, BİRLİKTE AMELİYAT OLDUK"

Erdal Çadır da annesi için geldikleri hastanede kalbinde ciddi sorun olduğunu öğrendiğini söyledi.

Annesiyle el ele vererek birlikte karar verdiklerini anlatan Çadır, "Çok ani oldu ama güvenimiz tamdı. Aynı gün annem sabah, ben öğleden sonra ameliyat oldum. Ameliyathaneye giderken annem çıkıyordu. Doktorlara 'annem nasıl?' diye sordum, 'çok iyi sen de iyi olacaksın' dediler. Çok şükür ameliyathaneye güle oynaya girdik, güle oynaya çıktık. Allah'a şükür ikimiz de sağlıklı şekilde taburcu olduk" ifadelerini kullandı.