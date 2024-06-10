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Vatandaşın parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkartıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti, yüzük spiralle kesilerek çıkartıldı. 

Yayladağı ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan vatandaş, itfaiye istasyonuna giderek ekiplerden yardım istedi. Durum üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı.

Yüzük, ekipler tarafından spiralle kesilerek çıkartıldı. Yüzüğün çıkartılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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