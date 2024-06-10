Eski dekan Mehtap Uysal, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 09:32 - Güncelleme:

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Eski Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri Uysal neden öldü, hastalığı neydi gibi sorulara cevap ararken taziye ve anma mesajları peşpeşe geldi. Üzen haberle beraber kaç yaşında olduğu da gündeme geldi.