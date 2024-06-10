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Eski dekan Mehtap Uysal, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski dekan Mehtap Uysal, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal'ın hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri Uysal neden öldü, hastalığı neydi gibi sorulara cevap ararken taziye ve anma mesajları peşpeşe geldi. Üzen haberle beraber kaç yaşında olduğu da gündeme geldi.

2019 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Mehtap Uysal'ın ölüm haberinin bugün gelmesiyle beraber sevenleri ölüm sebebini araştırırken hasta mıydı araştırdı. Vefatının ardından üniversiteden de taziye mesajı geldi.

MEHTAP UYSAL NEDEN ÖLDÜ?

Eski dekan Uysal, Ankara'da bulunan evinde kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Cenazesi ise bugün öğle namazını takiben Isparta Eğirdir’de Hızırbey Camiinden alınacak ve Kervansaray Mezarlığına defin edilecek.

Eski dekan Mehtap Uysal kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti - 1. Resim

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz” sözleri ile taziye mesajı yayınladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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