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Eski dekan Mehtap Uysal evinde ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eski dekan Mehtap Uysal evinde ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Başarılı bir akademik kariyeri dolayısıyla genç yaşta profesörlük unvanını kazanan ve 2019 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehtap Uysal, Ankara’daki evinde sabah yatağında ölü bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Yapılan tetkikler sonucu Uysal’ın kalp krizinden vefat ettiği belirlendi. Uysal’ın cenazesi bugün öğle namazını takiben memleketi Isparta Eğirdir’de Hızırbey Camiinden alınarak, Kervansaray Mezarlığına defin edilecek.

Eski dekan Mehtap Uysal evinde ölü bulundu - 1. Resim

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent bir taziye mesajı yayımlayarak mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Mehtap Uysal hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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