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Son 5 işçinin cansız bedenine ulaşıldı! İliç'te toprak altında kimse kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında son 5 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle toprak altında işçi kalmamış oldu.

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."

İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kaybolmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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