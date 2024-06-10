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Bakan Işıkhan'dan 'işsizlik' açıklaması: Son 11 yılın en düşük seviyesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı iş gücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre puan 0,1 azalarak yüzde 8,5 oldu.

TÜİK'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"SON 11 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

"Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde" bilgisini paylaşan Işıkhan, son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini; işsiz sayısının, bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldığını bildirdi.

"İSTİHDAMI ÖNCELEYEN ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayımız 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin artarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Son dönemlerde tarihi zirvelere ulaşan istihdam oranlarımızda gençlerin ve kadınların daha fazla pay aldığını da görüyoruz. Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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