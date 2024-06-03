Mayıs rakamları açıklandı! İhracatta cumhuriyet rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 24 milyar 75 milyon dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs ayı ihracat rekorunu kırdığını duyurdu. Bakan Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın 260,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artışla 24,1 milyar dolara yükseldi. Böylece cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Bakan Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın 260,1 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

"Gururla ifade etmeliyim ki, mayıs ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 artış ile 24 milyar 75 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu rekor, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. 24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda, tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri olmuştur.

Mayıs ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış ile yine cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır.

İTHALATTAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etmiştir. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında (3,5 milyar dolar) gerileyerek 30 milyar 593 milyon dolar gerçekleşmiştir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalışın etkisi ile dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47,8 düşüş (aylık bazda: yüzde 33,9) kaydetmiş ve 6,5 milyar dolara gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranındaki 15,3 puanlık güçlü yükseliş, dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Böylece bu oran da yüzde 78,7 seviyesine çıkmıştır."