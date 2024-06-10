Düğünde gergin anlar! Meral Akşener, "Korkak" dediği Mansur Yavaş'la aynı karede

Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir düğünde nikah şahidi oldu. Akşener'in şahitler arasında bulunan ve seçim sonrası korkak olmakla suçladığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'la aynı karede olması ise dikkat çekti.

İyi Parti genel başkanlık görevini bıraktıktan sonra geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesiyle gündeme gelen Meral Akşener, Ankara'da bir düğüne katıldı.

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AKŞENER VE YAVAŞ BİR ARADA

İyi Parti’nin eski yöneticilerinden Sedat Aksakallı’nın kızının düğününde nikah şahidi olan Akşener, şahitler arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile de aynı kareye girdi. Akşener genel seçimlerin ardından Yavaş ve İmamoğlu'nu hedef almış, hatta bir şiirdeki “Er tez gider, korkak yavaş” dizesi ile mesaj verdiği öne sürülmüştü.

MANSUR YAVAŞ CEVAP VERMİŞTİ

Konunun sorulduğu Yavaş ise “Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu.” demişti.