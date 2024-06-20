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Kütahya'da feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan 06 EC 4436 plakalı otomobil, şerit değiştirirken 43 SE 162 plakalı otomobille çarpıştı.

Kütahya'da feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kaza sonrası can pazarı yaşandı. Hurdaya dönen 06 EC 4436 plakalı otomobilde bulunan 80 yaşındaki Cemile Yalçınar olay yerinde can verdi. 

Kütahya'da feci kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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