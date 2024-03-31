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Oy pusulasına çarpı işareti konur mu? İletişim Başkanlığından net açıklama

Düzenleyen:
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Oy pusulasına çarpı işareti konur mu? İletişim Başkanlığından net açıklama

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyadaki "Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin" şeklindeki paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İddiaların aksine, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır." denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Tercih ettiğiniz adaya oy attıktan sonra diğer partilerin üzerini çizin” şeklindeki paylaşımlar, oyların geçersiz sayılması için yürütülen manipülasyon çalışmalarıdır. 

Vatandaşlarımızın 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanacağı oyların geçersiz sayılması için manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü tespit edilmiştir. 

İddiaların aksine, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. 

Yine zarfların içerisine, oy pusulası dışında (not, nesne vb.) konulması da kullanılan oyun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. 

Seçim süreciyle ilgili yalnızca resmi kaynakların açıklamalarını dikkate alınız, manipülasyon kampanyalarına paylaşımlara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Gündem

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İddia Sahibi: Dava Adamı Halukİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git
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