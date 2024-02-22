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    • Haberler > Gündem > Özgür Özel'in "borç" çıkışına İyi Partili Turhan Çömez'den sert tepki: Milletten başkasına borcumuz yok

    Özgür Özel'in "borç" çıkışına İyi Partili Turhan Çömez'den sert tepki: Milletten başkasına borcumuz yok

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Balıkesir, İyi Parti, Chp, Turhan Çömez, Özgür Özel, Meral Akşener, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e canlı yayında Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez'i çekmesi çağrısında bulundu. Özel, "Benim tanıdığım Akşener yapar. Ahmet Akın ve Balıkesir'e borcumuz vardı. Şimdi Balıkesir ve Ahmet Akın ile helalleşme zamanı." dedi. Çömez ise "Sahadayız, milletimizle kucaklaşıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak vaktimiz yok. Bizim milletten başka kimseye borcumuz yok." dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah katıldığı Halk TV canlı yayınında İyi Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez'i çekmesini istedi.

    ÖZEL'DEN AKŞENER'E BALIKESİR ÇAĞRISI

    Akşener'in CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Ahmet Akın'a borcu olduğunu söyleyen Özel, "Balıkesir, çoktan hak ettiğimiz bir yer. Geçen seçim kazanmaya gidiyordu, İYİ Parti Balıkesir'i istedi, ağlaya ağlaya Balıkesir'i çektik. Bir başkası istedi, oraya koyduk. O kişi hem seçimi kaybetti hem de sonra AK Parti'ye geçti. Meral Akşener, hakikaten siyaset ilişkisinin dışında yıllarca birlikte çalıştık. Abla-kardeş ilişkisi içinde olduk. O bir gün şöyle bir şey demişti, ben o jesti hep bekliyorum; Ahmet Akın oradaydı. Bizi gösterdi. "Bunların hiçbirine bir borcum yok ama sana bir borcum var Ahmet. Ben o borcu bir gün öderim." dedi. Şimdi Balıkesir ve Ahmet Akın ile helalleşme zamanı. Bence Sayın Genel Başkan bunu yapar." dedi.

    Özgür Özel'in "borç" çıkışına İyi Partili Turhan Çömez'den sert tepki: Milletten başkasına borcumuz yok - 1. Resim

    Meral Akşener - Turhan Çömez

    ÇÖMEZ TEPKİ GÖSTERDİ

    Özel'in açıklamaları yankı uyandırırken gözlerin çevrildiği Akşener'den önce Çömez'den açıklama geldi. CNN muhabirine konuşan Çömez, "Sahadayız, milletimizle kucaklaşıyoruz. Kazanmak için çalışıyoruz. Siyasi spekülasyonlara ayıracak vaktimiz yok. Milletten başka hiç kimseye borcumuz yok" dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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