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    • Haberler > Gündem > Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, elebaşı da dahil 26 üyesi yakalandı

    Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi, elebaşı da dahil 26 üyesi yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ankara, Operasyon, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı.

    Güvenlik güçlerimiz suç örgütlerine göz açtırmıyor, çeteler bir bir çökertiliyor. Son olarak  Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-1" operasyonunda "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

    Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin;
    Kasten yaralama,
    Silahla tehdit,
    Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti
    Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, 
    Tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve
    6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlar  sonucu:
    18 adet ruhsatsız tabanca,
    13 adet Pompalı Tüfek,
    Çok miktarda uyuşturucu madde,
    Çok sayıda fişek ve çelik yeleğe el konuldu.

    Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle🇹🇷

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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