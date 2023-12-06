Perihan Dikbaş'ı öldüren 85'lik maganda tutuklandı

6 Aralık 2023 20:16 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 20:29

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde O.Y'ye (52) ait evin önünde odun kesen Perihan Dikbaş'ın (58) başına mermi isabet etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MAGANDA, 85 YAŞINDA ÇIKTI

Jandarma ekipleri, olay yerine yakın bölgeden silahla 4-5 el ateş edildiğini belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, O.Y. (52) ile birlikte M.K. (85), ve H.Ö'yü (71) gözaltına aldı. Ateş edilen silahın ruhsatsız ve H.Ö'ye ait olduğu tespit edildi. Tetiği çeken kişinin ise M.K. olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, yaşı ve hastalığı dikkate alınarak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.

BU SEFER TUTUKLANDI

Ancak yapılan itiraz üzerine yaşlı adam yeniden gözaltına alındı. Mahkeme çıkarılan M.K, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer iki kişi serbest kalırken Perihan Dikbaş Giresun'da toprağa verildi.