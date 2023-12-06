Perihan Dikbaş'ı öldüren 85'lik maganda tutuklandı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Trabzon Şalpazarı'nda havaya rastgele ateş açan 85 yaşındaki şahıs, Perihan Dikbaş'ın ölümüne sebep oldu. Zanlı, yaşı sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ancak yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Fidanbaşı Mahallesi'nde O.Y'ye (52) ait evin önünde odun kesen Perihan Dikbaş'ın (58) başına mermi isabet etti. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı kaldırıldığı Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
MAGANDA, 85 YAŞINDA ÇIKTI
Jandarma ekipleri, olay yerine yakın bölgeden silahla 4-5 el ateş edildiğini belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, O.Y. (52) ile birlikte M.K. (85), ve H.Ö'yü (71) gözaltına aldı. Ateş edilen silahın ruhsatsız ve H.Ö'ye ait olduğu tespit edildi. Tetiği çeken kişinin ise M.K. olduğu iddia edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, yaşı ve hastalığı dikkate alınarak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverildi.
BU SEFER TUTUKLANDI
Ancak yapılan itiraz üzerine yaşlı adam yeniden gözaltına alındı. Mahkeme çıkarılan M.K, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer iki kişi serbest kalırken Perihan Dikbaş Giresun'da toprağa verildi.