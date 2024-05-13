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Piknikçi aileler dehşet saçtı! Jandarma satırlı kavgayı biber gazı ile bitirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Piknikçi aileler dehşet saçtı! Jandarma satırlı kavgayı biber gazı ile bitirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da pikniğe giden iki aile 'masa' yüzünden kavga etti. Guruplar satır ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya giden Jandarma, öfkeli şahıslar dağılmayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olaya karışanlar gözaltına alındı.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta süren yağışlı hava pazar günü yerini güneşe bıraktı.  Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu piknik alanlarında aldı.

İKİ AİLE MASA YÜZÜNDEN BİRBİRİNE GİRDİ

Piknik alanlarının yoğun ve kalabalık olmasından kaynaklı iki aile arasında 'yer' meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve satırların kullanıldığı kavganın ihbarı üzerine bölgeye jandarma timleri sevk edildi. Jandarma, kavgayı ayırmakta güçlük geçerken taraflar teker teker gözaltına alındı.

POLİS BİBER GAZI İLE AYIRDI

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği piknik alanında jandarma tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Tarafların gözaltına alınmasının ardından kavga son buldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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