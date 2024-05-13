Piknikçi aileler dehşet saçtı! Jandarma satırlı kavgayı biber gazı ile bitirdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mayıs 2024 10:20 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 10:34 - Güncelleme:

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Bursa'da pikniğe giden iki aile 'masa' yüzünden kavga etti. Guruplar satır ve sopalarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya giden Jandarma, öfkeli şahıslar dağılmayınca biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olaya karışanlar gözaltına alındı.