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PKK'lılar Türkleri hedef almıştı! Dışişleri'nden Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PKK&#039;lılar Türkleri hedef almıştı! Dışişleri&#039;nden Belçika&#039;daki olaylara ilişkin açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Belçika'da PKK'lıların Türk vatandaşlarına yönelik saldırısıyla ilgili bir açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir" denildi.

Terör örgütü PKK militanları geçtiğimiz gün Belçika'nın Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef almıştı. Teröristlerin saldırıları sonrası bazı vatandaşlarımız yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşananlarla ilgili açıklama geldi. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: 

"24 Mart 2024 günü, Belçika’nın Leuven şehrinde toplanan PKK militanları, Heusden-Zolder ve Hauthalen şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirmişlerdir. Olaylarda can kaybı yaşanmamış, bazı vatandaşlarımız yaralanmışlardır. Olaylar karşısında Brüksel’de ve Ankara’da Belçika makamları nezdinde derhal girişimlerde bulunulmuştur. Sayın Bakanımız aynı gece Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile telefonda görüşmüştür. Ayrıca, Belçika’da görevli diplomatik temsilcilerimiz olay bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmişlerdir.

"PKK, BATI AVRUPA'DA TOPLUMSAL BARIŞI TEHDİT EDİYOR"

Belçika’daki toplumumuzun sağduyulu tavrı ve Belçika emniyet makamlarının etkili müdahalesi sayesinde olayların büyümesi engellenmiştir. Saldırganlar hakkında yerel makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan hadiseler, PKK terör örgütünün Batı Avrupa’da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Gelişmeler her düzeyde takip edilmekte ve gerekli girişimlerimiz sürdürülmektedir"

PKK'lılar Türkleri hedef almıştı! Dışişleri'nden Belçika'daki olaylara ilişkin açıklama - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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