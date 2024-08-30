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PKK'nın Fransa yapılanmasını yürütüyordu! Denis Daniel yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
PKK&#039;nın Fransa yapılanmasını yürütüyordu! Denis Daniel yakalandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

MİT ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz yakalanarak gözaltına alındı. Korkmaz, işlemlerinin arından sınır dışı edildi.

MİT, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını durmaksızın sürdürüyor. 

Terör örgütü PKK/KCK’nın saldırılarda kullandığı patlayıcıları hazırlayan teröristler etkisiz hale getirdi.

MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta yapıldı.

Bahar Akyol ve Nurbahar Karadağlı isimli iki teröristin yerini örgüt içindeki ajanları vasıtasıyla belirleyen MİT, teröristleri adım adım izlemeye başladı.

PKK'nın Fransa yapılanmasını yürütüyordu! Denis Daniel yakalandı - 1. Resim

PKK'nın Fransa yapılanmasını yürütüyordu! Denis Daniel yakalandı - 2. Resim

Operasyon için en uygun zamanın belirlenmesiyle harekete geçen MİT, Akyol ve Karadağlı isimli teröristleri, el yapımı patlayıcı hazırladıkları sırada nokta atışı ile etkisiz hale getirdi.

ŞANLIURFA'DA OPERASYON

MİT, bir diğer operasyonunu ise Şanlıurfa’da gerçekleştirdi.

Jandarma ile ortak yapılan operasyonda, terör örgütünün Fransa yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösteren Denis Daniel Korkmaz gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/KCK adına örgüte adam ve para toplama faaliyetleri gösterdiği belirlenen Korkmaz, ifadesinin ardından sınır dışı edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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