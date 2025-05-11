Terör örgütü PKK'nın kararını açıklayacağı saat belli oldu! "3 aşamalı bir yöntem olacak"

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın kongreyi topladığını açıklamasının ardından gözler alınan kararlara çevrilmişti. "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" açıklamasının ardından terör örgütünün bugün silah bıraktıklarını açıklayacağı iddia edildi. Gazeteci Çetiner Çetin, fesih sürecinde 3 aşamanın olacağını ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma çağrısı yapmasıyla başka bir boyuta taşınmıştı.

Bu çağrının ardından PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kongre sonuçları, alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgelerin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. Açıklamada, "Tarihi öneme sahip kararlar aldık" ifadeleri yer aldı.

"SAAT 13.00'TE AÇIKLAYACAKLAR"

Gazeteci Çetiner Çetin, silah bırakma ve fesih kararının bugün saat 13.00'te duyurulacağını ifade etti.

Çetin şu ifadeleri kaydetti:

“Yarın saat 1 gibi beklenen bir karar vermeleri bekleniyor. İki tane kongre yaptılar. Bu iki kongreden bir tanesi tabii ki memnuniyet verici bir kongre cevabı. İkincisi biraz daha ortada bir cevap.

Murat Karayılan ve onunla beraber olan grup Öcalan'ın aldığı karara sonuna kadar destek vereceklerini ifade ettiler. Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın olduğu bir ekip yani onların yaptığı kongrede de biraz daha ortada bir cevap var.

"SİLAHLARI BIRAKACAKLAR"

Ama saat 13.00 itibariyle iki kongrenin sonuçları birleştirilmiş ve açıklanmış olması bekleniyor. Türkiye'deki genel beklenti de bu yönde.

Zaten DEM Partisi yetkilileri de Öcalan'la görüşme yapan ekip de gidip hem Öcalan'la görüşüp hem Kandil'le görüşen başka alternatif bir ekip de vardı. Onlar da şu anda açıklamanın yarın yapılmasını bekliyorlar. Yani bize gelen bilgiler tabii silahları bırakma ve örgütün fesih kararının alınması. Zaten Öcalan da bu noktada tarihi sorumluluğu üzerime alıyorum demişti. Yani şu anda Öcalan bütün tarihi sorumluluğu üzerine almış durumda”

Silahlar bırakıldıktan sonraki sürecin de önemli olacağını belirten Çetiner Çetin, “Ama tabii bu sadece bu süreçle sınırlı bir durum değil. Bundan sonraki yani ikinci aşama da çok önemli. Çünkü bazı hukuki düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Bazı isimler Norveç'e, Danimarka'ya gidecek, Güney Afrika'ya gidecek olan isimler var. Türkiye'ye gelecek olan isimler var.

"ÜÇ AŞAMALI YÖNTEM OLACAK"

Tabii bu beklenen kişiler örgütün tepe isimleri. Yani yaklaşık 150-200 civarında bir isim. Daha net bu isimler belli değil. Ama bunlar Türkiye'ye geldiği zaman halklarında çok ağır cezalar var. Dolayısıyla bunlar şimdilik Türkiye'ye gelmek yerine üçüncü bir ülkeye yani Norveç, Danimarka, Güney Afrika gibi ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Şöyle üç aşamalı bir yöntem olacak.

Türkiye kesinlikle Öcalan'la yapılan görüşmelerde örgütün tepe isimlerinin Irak'ta Kürdistan Bölgesi’nde kalmasını istemiyor çünkü Kürdistan'da kalmaları durumunda yeni bir PKK kurabilirler yeni bir örgüt kurabilirler. Bunun olmaması için bu 150 ya da 200 kişilik, gerçi konuşulan 220 kişilik bir liste ama bu isimlerin ikinci bir dünya ülkesine gitmesi. Dolayısıyla bunların Irak Kürdistan'da kalması durumunda yeniden başka bir örgütlenmeye ya da İran'ın istihbarat birimlerinin devreye girmesiyle süreci sabote edilme riskleri var. Dolayısıyla Türkiye bunu göz önünde bulundurarak hem İsrail'in hem İran'ın doğrudan bu süreci sabote etmemesi için bu dönemde bu isimleri üçüncü bir ülkeye gönderecek. Ama bir bölümü de tabii ki Irak-Kürdistan Bölgesi’nde kalacak.

"BARZANİ DE SÜRECİN TAKİPÇİSİ"

Bunlarla ilgili de Irak Kürdistan hükümetiyle hem Süleymaniye hem Erbil'le görüşmeler zaten yapılıyor. Bu süreç hem Sayın Barzani'nin bilgisi dahilinde yürüyen de bir süreç. Yani Sayın Barzani de bu sürecin hem takipçisi hem sürecin doğrudan siyasal anlamda destek veren tarafı. Dolayısıyla bir bölümü de Irak-Kürdistan bölgesinde kalacak. Mahmur bölgesinin Türkiye'ye gelmesinin önü açılacak.

Orada da 11 bin kişiye yakın bir sivil var. Bunların da Türkiye gelmesinin önü açılacak. Dolayısıyla yani o 150 ya da 200 kişilik bir liste onların doğrudan Irak'ta, Kürdistan'da kalmasından ziyade üç aşamalı bir süreç. Onlar üçüncü bir ülkeye gidecek bir grup Irak Kürdistan Bölgesi’nde kalacak bir grup da Türkiye'ye gelebilecek.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN TASLAK OLUŞTURULACAK

Yani şimdi tabii hukuki süreç yarından sonra başlayacak. Yani yarın örgüt eğer fesih kararını resmi olarak açıklarsa artık salı günden itibaren bir taslak oluşturulacak.

Bu taslağa göre yaklaşık 5 ya da 6 bin civarında PKK içerisinde gerilla var ve bu gerillanın bir kısmı Türkiye'ye gelebilecek. Tahminim üç bin, üç bin beş yüz civarında PKK'lı içindeki gerillanın Türkiye'ye gelmesine izin verecekler. Bunun önünü açacaklar ya da bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılacak.

Çünkü Türkiye'deki yasallara göre zaten orada bulunanların yaklaşık 3.500'ü Türkiye'de hiç olaya karışmamış. Dolayısıyla Türkiye'ye gelmelerinde bir sorun yok. Geri kalanların 2000'i Irak, Kürdistan Bölgesi’nde kalacak.

Bu süreç 5 yıl 6 yıl sürecek.