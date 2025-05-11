Fesih ve silah takvimi netleşti! PKK, Süleymaniye ve Kandil’de bir araya geldi

Örgütü içeriden tanıyan isimlerden Abdurrahim Semavi “Türkiye bir yandan iç cepheyi sağlamlaştırırken diğer yandan Orta Doğu denkleminde büyük hamleler gerçekleştiriyor. Silah bırakma konusunda Türk tarafı en doğru stratejiyi belirledi ve tatsızlık olmadan bu mesele hallolacak” dedi.

YILMAZ BİLGEN - Bölücü amaçlarla 50 yıla yakın faaliyet yürüten PKK’nın 5-7 Mayıs’ta kongresini topladığını açıklamasının ardından gözler bir sonraki adıma çevrildi.

Süleymaniye ve Kandil olmak üzere iki farklı noktada saha ve merkez yöneticilerini toplayan terör örgütü, bir sonraki aşamada yapılacakları görüştü.

Üst yöneticiler bunun yeni bir yapılanma süreci olduğunu, değişen Orta Doğu’da yeni bir misyon dâhilinde dönüşüm sürecine girdiklerini anlattı. Fesihle birlikte militan, silah ve teçhizatların teslimi, sevki de toplantının bir diğer önemli konusuydu. PKK üst yönetiminin fesih ve silah bırakma takvimi ile ilgili son bir toplantı daha düzenleyeceği öğrenildi. Bundan sonraki süreç Abdullah Öcalan tarafından doğrudan yönetilecek. Sürecin önemli isimlerinden Abdurrahman Semavi, örgütte Irak, Suriye, Türkiye ve İran kökenlilerin ülkelerine dönme ve legal alanda faaliyet yürütme konusunda çalışma başladığını söyledi.

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“Türkiye bir yandan iç cepheyi sağlamlaştırırken diğer yandan Orta Doğu denkleminde büyük hamleler gerçekleştiriyor” diyen Abdurrahim Semavi “Silah bırakma konusunda Türk tarafı en doğru stratejiyi belirledi ve tatsızlık olmadan bu sorun hallolacak” vurgusunda bulundu.

Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgilere göre süreç birçok ülke istihbaratı tarafından sabote edilmek istendi ve PKK’nın Irak yöneticisi kadrosundan belirli isimlerle kurulan ilişki ağları başarısız kılındı. Militan ve silahların teslimine dair Türkiye’nin tüm dikkati ile terör hattını gözlemleyeceği rapor edilirken, istihbarat radarına takılmayan PKK’lı teröristlerden bazılarının ülkelerine dönmesi ile ilgili örgüt içi teftiş ve listeleme işlemleri başladı.

Diğer yandan Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelere gönderilecek terör örgütü mensuplarının olduğu da aktarıldı. Süleymaniye ve Kandil toplantılarında PKK’nın silahlı misyonunu tamamladığı ancak yeni dönemde siyasi alanın kendilerine açık tutulacağı mesajları paylaşıldı.

DOĞRU STRATEJİ YÜRÜTÜLDÜ

Örgütü içeriden en iyi tanıyan isimlerden Abdurrahim Semavi şunları söyledi:

"Kandil’in tasfiyesi ile birlikte tüm silah, militan ve teçhizatların teslim takvimi belirlendi. Türkiye çok dikkatli bir işleyişle zorlu görüşme döneminden başarı ile çıktı. Öcalan ve örgüt doğru bir strateji ile ikna edildi. Şimdi Türkiye’nin bölgede alacağı inisiyatif çok daha güçlü ve belirleyici olacak. Batılı ülkeler bu noktaya gelinmemesi adına çok çaba sarf etti. Ancak tüm kontrol Türkiye’de. Bir haftalık dönemde ev hapsi ile ilgili adımların atılmasını bekliyorum.

Öcalan’a son hazırlıklar kapsamında üç kişilik hükümlü bir sekretarya desteği sağlanmıştı. Ardından 8 kişilik bir destek ekibi daha verildi. Birkaç gün içerisinde hukuki zeminde sağlanarak ev hapsine alınacak ve tüm gelişmeler onun üzerinden sağlanacak. Diğer yandan Türkiye’nin örgüt üyelerine açtığı legal alanın aktive edilmesiyle bambaşka bir yola girilmiş olacak."