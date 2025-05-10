Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak! PKK fesih için bir kongre daha yapacak

Türkiye gazetesi de Öcalan'ın çağrı çerçevesinde fesih kararı aldığını manşetinden duyurmuştu . Türkiye'de herkesin gözü ve kulağı terör örgütünün ne zaman silah bırakacağına çevrildi. Türkiye gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, fesih için bir kongre daha yapılacağını, dışarıdan çok müdahale yapıldığı için Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacağını söyledi.

SÜREÇ BİZİM BİLDİĞİMİZİN ÖNÜNDE İLERLİYOR

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Yücel Koç, "Fesih tamam, sıra silahta' diye manşet atarak duyurmuştuk. Haber kaynaklarımızın bize verdiği bilgiye göre aslında toplantı bir hafta önce yapılıp, fesih kararı alındı ve Ankara'ya ulaştı. Sadece Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle bir gecikme yaşandığı yönündeydi. DEM'de bunu doğruladı. Süreç aslında bizim bildiğimizin önünde ilerliyor. Biz bunu gecikmeli olarak öğreniyoruz. Şuan biz fesih kararının açıklanmasını bekliyoruz. Ama bizim aldığımız bilgiler fesih kararının Ankara'ya ulaştığı yönünde. Kamuoyuyla paylaşmada serin kanlılıkla ilerleniyor." ifadelerini kullandı.

ÖCALAN DOĞRUDAN DAHA FAZLA İNİSİYATİF ALACAK

Koç, "Aldığımız bilgiye göre fesih işinin tamam olduğu, bundan sonraki süreçte bir toplantı daha yapılacak. Toplantıya bazı şartları iyileştirilerek, yani iletişim imkanları sağlanarak doğrudan İmralı'nın koordinesinde yürütüleceği yönünde bilgiler de var. Bundan sonraki süreçte Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak. Sonuçta Bahçeli'nin çağrısıyla Öcalan'ın inisiyatifiyle bugüne geldik. Sonuçta Türkiye için hayırlı bir süreç yürütüyoruz. Yarım asırlık beladan kurtulurken, Öcalan'ın daha fazla rol alması gerekiyorsa almalı. Bahçeli de 'Meclis'e gelsin konuşsun' demişti. Birçok ülkenin Terörsüz Türkiye sürecini bozmak için çabası var. Farklı farklı kanallardan giderek örgütü ikna etmeye çalışıyorlar. Bunu engellemek için de Öcalan'a uzaktan erişim ile bu süreci yönetme imkanı veriliyor" diye konuştu.

"ÖCALAN ANKARA'DA GÖZ AMELİYATI YAPILMIŞ"

Türkiye Gazetesi Gen. Yay. Koord. Yücel Koç, "Yılmaz Bilgen'in yarın ki haberinden önemli bir bilgi paylaşayım. Öcalan'a Ankara'da göz operasyonu yapılmış" dedi.

KARAR ANNELER GÜNÜNDE AÇIKLANABİLİR

Programa katılan Gazeteci İsmail Dükel'de fesih kararının hemen açıklanmamasına ilişkin, "Fesih kararının açıklanması an meselesi. Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Açıklanacak metnin uzun olması gecikmenin sebebi olabilir. Annelere atfen 'Anneler' gününde karar açıklanabilir. Anneler günü yarın, güzel bir gün. Nasıl bir metin çıkacak önemli olacak." dedi.