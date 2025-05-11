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Kongreyi toplamışlardı! İşte terör örgütü PKK'nın aldığı 4 karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kongreyi toplamışlardı! İşte terör örgütü PKK&#039;nın aldığı 4 karar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın kongreyi topladığının açıklamasının ardından alınan kararlar merakla bekleniyor. Gazeteci Nevzat Çiçek, örgütün aldığı 4 kararı açıkladı.

Yarım asra yakındır bölücü amaçlarla faaliyetlerini sürdüren terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta kongresini topladığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından gözler bir sonraki adım çevrildi. 

Kongreye ilişkin detay bilinmezken, gazeteci Nevzat Çiçek, katıldığı canlı yayınında PKK terör örgütünün kongrede aldığı 4 kararı açıkladı.

ALINAN KARARLAR

  • PKK Türk devletine karşı yürüttüğü siyasi ve askeri bütün çatışmalar durduracak.
  • PKK'nın kendini feshiyle beraber tüm PKK çalışmaları durdurulacak.
  • Kongre açıklandığı tarihten itibaren PKK hiçbir yerde askeri ve siyasi çalışma yürütmeyecek.
  • PKK Başkanlık Konseyi süreçten sorumlu olacak, silahların teslimi konusunda ortak komite kurulacak.

KARAR YAKINDA PAYLAŞILACAK

Öte yandan terör örgütünün kongresine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Pkk 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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