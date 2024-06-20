PKK'ya 'Bozdoğan' darbesi! Ağrı ve Batman'da 5 terörist öldürüldü

Ağrı ve Batman'da teröristlere operasyon düzenlendi. Sıcak temasların sağlandığı 'Bozdoğan-43' Operasyonları'nda 1'i kırmızı 3'ü turuncu kategoride yer alan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Öldürülen PKK'lıların arasında 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği eylemin talimatını veren Şehmus Malazgirt kod adlı Yılmaz Öner de var...

Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-43" operasyonlarında kırmızı ve turuncu kategoride olan bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğubayazıt kırsalı ve Palamut Köyü kırsalında “Bozdoğan-43” operasyonları gerçekleştirildi.

TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularıyla, teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Şehmus Malazgirt kod adlı Yılmaz Öner’in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi.

LİSTEDEKİ İSİMLERE TEK TEK ÇİZİK ATILDI

Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan Şervan Botan kod adlı Şakir Erdemci, Eylem kod adlı Hazret Kaçar, Nurhak kod adlı Nurettin Tekin, Axin kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristlerin ise; 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 3 eyleme katıldıkları tespit edildi.