PKK'ya 'Bozdoğan' darbesi! Van'da 3 terörist öldürüldü

Jandarma, Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal alanda operasyon düzenledi. “Bozdoğan-41" operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde sorumlu düzeydeki Demhat Şero Welat (K) İlyas Ayaz olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin Başkale kırsalındaki sözde sorumlu düzeydeki Demhat Şero Welat (K) İlyas Ayaz olduğunu söyledi.

Diğer iki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor. Operasyona J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı destek verdi Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirildi.

"HAİNLERİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Ali Yerlikaya, "Hainlerin nefeslerini keseceğiz, terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürecek" dedi.