Plajda kan aktı! Son uyarıyı kale almadılar, hastanelik oldular

Zonguldak'ta belediye tarafından işletilen bir plajda gergin anlar yaşandı. Akşam olmasına rağmen tesisi boşaltmayan iki kişi ve bekçi arasında kavga çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken silahla vurulan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen Kapuz Plaj tesislerinde yaşandı. Burada bekçi olarak görev yapan Ahmet B., Murat K. ve Hakan G.'den tesisi boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine taraflar birbirine girdi, bekçinin silahından çıkan kurşun Murat K. ve Hakan G.'yi yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat K. ve Hakan G., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil toplarken Ahmet B., polis ekiplerince gözaltına alındı.