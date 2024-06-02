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Plajlar yaza hazır! 15 Haziran’dan itibaren hizmete sunulacak...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Plajlar yaza hazır! 15 Haziran’dan itibaren hizmete sunulacak...
İstanbul, İbb, Plajlar, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB sorumluluğundaki plajlar, 15 Haziran’dan itibaren hizmete sunulacak. Tatile gidemeyenler tam hizmet modeliyle çalışan plajlarda 60 TL’ye günübirlik tatil keyfi yaşayacak.

Sıcakların kendisini günden güne daha da hissettirdiği şu günlerde plajlarda hareketlilik başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Büyükada, Caddebostan, Bakırköy Güneş ve Küçükçekmece Menekşe Plajları yaza hazırlandı.

15 HAZİRAN'DA HALKA AÇILACAK

İBB sorumluluğundaki plajlar, 15 Haziran’dan itibaren vatandaşların hizmetine sunulacak. Kadıköy Caddebostan 1 ve Bakırköy Güneş Plajlarının bu yıl giriş ücreti tam 60, öğrenci 30 lira olarak belirlendi. Tam hizmet modeliyle çalışan plajlarda kapalı turnike sistemli, tam fonksiyonlu, tuvalet, duş, soyunma kabini, kafe, spor alanları, şezlong ve şemsiye hizmeti sunuluyor. Kadıköy Caddebostan 2-3 ve Küçükçekmece Menekşe Plajlarında ücretli açık duş ve ücretli tuvalet hizmeti Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından veriliyor. Alandaki şemsiye ve şezlong kiralama hizmetini ise BELTUR sağlıyor.

PLAJLARIN ÜCRETİ BELLİ OLDU

Kısmi hizmet modeliyle işletilen plajların 2024 yılı ücreti ise 30 lira olarak belirlendi. Çatalca Yalıköy 1-2, Arnavutköy Yeniköy, Sarıyer Kısırkaya, Silivri Semizkum, Kumluk, Selimpaşa, Büyükçekmece Albatros ve Avcılar Denizköşkler Plajları üçüncü model olarak işletiliyor. Bu plajlarda asgari ihtiyaçların karşılanabileceği hizmetler Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından 2 lira karşılığında sağlanıyor.

SABAH 9.30'DAN AKŞAM 19.00'A KADAR AÇIK

İBB, yaz sezonunda kendi sorumluluğundaki plajlarla kent genelindeki 51 plajda 09.30-19.00 saatleri arasında 662 cankurtaran ile hizmet verecek. Plajlarda 50 jet ski, 4 kurtarma botu, 2 drone, 19 ATV aracı ve 244 gözetleme kulesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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