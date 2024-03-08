Eski eşi tarafından öldürüldü, tabutunu kadınlar taşıdı!

Korkunç olay Mersin'de yaşandı. Polis memuru Mustafa Yıldır, bir sene önce boşandığı Mervegül Bayer ile konuşmak istedi. Bir araya gelen ikili arasında tartışma çıktı, öfkeli adam beylik tabancası ile eski eşini başından vurup intihar etti. Talihsiz kadın hastaneye kaldırılırken ambulansta can verdi. Bayer'in cenazesi bugün toprağa verildi, tabutunu kadınların taşıması dikkat çekti.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Yıldır (41), bir sene önce boşandığı Mervegül Bayer ile konuşmak istedi. İkili Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında buluştu.

ESKİ KARISINI BAŞINDAN VURUP, İNTİHAR ETTİ



Bir süre konuşan eski çift arasında tartışma çıktı. Olay kavgaya dönüşünce öfkeli eski eş beylik tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti. Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş ederek intihar etti.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis koca olay yerinde hayatını kaybederken, talihsiz kadın ise hastane yolunda can verdi.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI



Mervegül Bayer’in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz kadının tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı.

ŞİDDET GÖREN KADINLARA YARDIM EDİYORDU

Cenazesi Yenice Mezarlığı’nda toprağa verilen Bayer’in erkek şiddeti gören kadınlara yardım ettiği de öğrenildi. Mustafa Yıldır’ın cenazesi ise bugün Tarsus'ta defnedilecek.