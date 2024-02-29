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    • Haberler > Gündem > Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! 'Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin'

    Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! 'Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin'

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Edirne, Alkol, Tır, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda alkollü olduğu tespit edilen tır şoförü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 78 promil alkollü çıkan sürücü polise, "Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin" dedi.

    Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tır şoförünün alkollü olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Tır sürücüsü Kenan Okur, yapılan testte 78 promil alkollü çıktı.

    Alkolü tır sürücüsü Okur, yaşanan olaya tepki gösterdi ve dakikalarca konuşarak kendini savunmaya başladı. Polis ekiplerinin sabrını sonuna kadar zorlayan sürücü Okur, görevini yapan polislere büyük zorluk çıkardı.

    "KRALI, HAKİMİ, SAVCISI GELSİN"

    Ehliyetine el konulduğunu ve aracın trafikten men edildiğini öğrenen Okur, görevini yapan polise, "Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin" dedi.

    Dakikalarca konuşarak polislerin sabrını sınayan alkolü sürücü Okur, "Bunu yapamazlar burada ben parktayım. Böyle basit bir olay değil bu. Ben buradayım anladın mı? Benim ekmeğimi kesecek kimseyi tanımam. Kralı götüremez. Ben burada alkol de alırım. Seninle işim yok kapat, hakimi savcısı gelsin" dedi.

    Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! 'Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin' - 1. Resim

    "ARACIMI KİMSE ALAMAYACAK, GÜCÜ YETMEZ"

    "Direksiyon başında oturuyorum, oturmaya benim hakkım yok mu?" diyen sürücü, "Ben sınır kapısındayım, bekliyorum geldi trafik polisi, benden ehliyet kontrol tamam sıkıntı yok. Ben alkolü değilim, normal bir bira içtim. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar hayırdır yani. Kardeşim benim hakkım değil mi yemek içmek? 'Yürürken' mi yakalamış beni Türk polisi? Deki bana ehliyetini ver. Beni araç sürerken alkolü olarak yakalayacak. Ben sınır kapısında bekliyorum. Aracımı kimse alamayacak, gücü yetmez. O zaman park yapılacak sınır kapısında ve bizi parka koyacaklar" ifadelerini kullandı.

    Daha sonra alkolü sürücü, görüntü alan muhabirin kamerasını polislere ve tırlara çevirerek oradan da görüntü almasını istedi.

    Polislerin alkollü sürücüyle imtihanı! 'Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin' - 2. Resim

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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