Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Yaşam > Alkollü sürücü kazada ağır yaralandı, yetmedi 20 bin lira ceza yedi

    Alkollü sürücü kazada ağır yaralandı, yetmedi 20 bin lira ceza yedi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Alkollü sürücü kazada ağır yaralandı, yetmedi 20 bin lira ceza yedi
    Antalya, Kaza, Ceza, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 2.70 promil alkollü çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ağır yaralanan sürücüye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan, aracın tescilini yaptırmamaktan toplam 20 bin 922 TL ceza kesildi.

    Kaza; Kasaplar Mahallesi 8536 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Seyhan A.’nın kullandığı plaka ve tescili bulunmayan 3 tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan araçlara çarptı. 

    KAFASINI ASFALTA ÇARPTI

    Kazada, motosikletin ilk araca çarpması sırasında motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Seyhan A. kafasını asfalta çarparak ağır yaralandı. Yaralı sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Alkollü sürücü kazada ağır yaralandı, yetmedi 20 bin lira ceza yedi - 1. Resim

    ARKADAŞI BIRAKIP KAÇTI

    Diğer taraftan motosiklette yolcu olarak bulunan ve kazayı yaralanmadan atlattığı belirlenen kimliği belirsiz 1 kişi, yaralanan arkadaşını bırakıp ‘ben gidip haber vereyim’ dedikten sonra hızla olay yerinden ayrıldı.

    Alkollü sürücü kazada ağır yaralandı, yetmedi 20 bin lira ceza yedi - 2. Resim

    20 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Hastanede yapılan kontrolde 2.70 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin olmadığı belirlenen yaralı motosiklet sürücüsüne, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 977 ve aracın tescilini yaptırmamaktan bin 506 TL olmak üzere toplam 20 bin 922 TL para cezası uygulandı. 3 tekerlekli motosiklette bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının bacağı yarıldı - YaşamKöpeklerin saldırısına uğrayan kadının bacağı yarıldıGalata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacak - YaşamGalata Kulesi bugün ziyarete kapandı! 1 ay kapalı kalacakİstanbul kıyılarını denizanaları sardı! 5 metre derinliklerde manzara daha ürkütücü - Yaşamİstanbul kıyılarında ciddi artış var!4 yıl önce ilçenin altında keşfedildi! 5 bin yıllık yer altı şehri görücüye çıkmaya hazırlanıyor - Yaşamİlçenin altından şehir çıktı! 5 bin yıldır oradaymışHiçbir katkı maddesi yok: 6 ay taze kalıyor, Türkiye’nin her ilinden talep yağıyor - Yaşam6 ay taze kalıyor, Türkiye’nin her ilinden talep yağıyorKira ödemek istemeyen öğrenci, derslere uçakla gelip gidiyor - YaşamBir saatlik uzaklıktaki okuluna uçakla gelip gidiyorİlçenin çöplüğüydü, meslek liselilerin eliyle bostana dönüştü - YaşamÇöplüktü, 1 yıl sonra bakın neye dönüştü
    Sonraki Haber Yükleniyor...