Popüler sohbet uygulamaları erişime kapatıldı... Aralarında Azar, LivU ve Tango da var!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında Azar, LivU ve Tango gibi popüler sohbet ve tanışma uygulamalarının da bulunduğu çok sayıda sosyal medya platformuna erişim engeli getirdi. Karar, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından onaylandı. Erişime engellenen uygulamalar arasında Flirtfy, CoMeet, Camsurf, Roulette Chat, LivCam gibi platformlar da yer alıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında Azar, LivU ve Tango gibi uygulamaların da yer aldığı çok sayıda sosyal medya uygulamasına erişim engeli getirdi.

Söz konusu sohbet ve tanışma uygulamalarına yönelik erişim engeli kararı, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından onaylandı.

Popüler sohbet uygulamaları erişime kapatıldı... Aralarında Azar, LivU ve Tango da var! - 1. Resim

ENGELLENEN UYGULAMALAR ARASINDA AZAR, LİVU VE TANGO DA VAR

Erişime engellenen web siteleri, haberler ve sosyal medya içeriklerini kamuoyuna duyuran İfade Özgürlüğü Derneği projesi EngelliWeb, erişime engellenenler arasında popüler sohbet uygulaması Azar, LivU ve Tango da yer alıyor.

İşte engellenen bazı uygulamalar şu şekilde:

  • Azar
  • LiVU
  • Flirtfy
  • Tango
  • Mili
  • Chat Match – Random Video Chat
  • Call Me Chat
  • Lips
  • Hi
  • CoMeet
  • Camsurf & Video Chat
  • Roulette Chat Video Omegle Ome
  • LivCam
  • Instacams
  • Derya Görüntülü Sohbet
  • Chat PIG
  • StrangerCam Görüntülü Sohbet
  • Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
