Popüler sohbet uygulamaları erişime kapatıldı... Aralarında Azar, LivU ve Tango da var!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aralarında Azar, LivU ve Tango gibi uygulamaların da yer aldığı çok sayıda sosyal medya uygulamasına erişim engeli getirdi.

Söz konusu sohbet ve tanışma uygulamalarına yönelik erişim engeli kararı, Ankara 3. ve 4. Sulh Ceza Hâkimlikleri tarafından onaylandı.

ENGELLENEN UYGULAMALAR ARASINDA AZAR, LİVU VE TANGO DA VAR

Erişime engellenen web siteleri, haberler ve sosyal medya içeriklerini kamuoyuna duyuran İfade Özgürlüğü Derneği projesi EngelliWeb, erişime engellenenler arasında popüler sohbet uygulaması Azar, LivU ve Tango da yer alıyor.

İlgili Haber Yasa dışı bahis ve kumara savaş! 30 sosyal medya hesabına erişim engeli

İşte engellenen bazı uygulamalar şu şekilde: