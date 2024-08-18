Porsuk Çayı'ndan ceset çıktı! Kime ait olduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düştüğü tahmin edilen Zeki Kireç'in cesedine ulaşıldı. Kireç’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Porsuk Çayı'nda erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Porsuk Çayı içinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken, cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin, 67 yaşındaki Zeki Kireç olduğu ortaya çıktı.

Şahıs hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı belirlenirken, düşme sonucunda boğulduğu tahmin ediliyor. Zeki Kireç'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.