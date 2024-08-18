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Porsuk Çayı'ndan ceset çıktı! Kime ait olduğu ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Porsuk Çayı&#039;ndan ceset çıktı! Kime ait olduğu ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düştüğü tahmin edilen Zeki Kireç'in cesedine ulaşıldı. Kireç’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Porsuk Çayı'nda erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Porsuk Çayı içinde erkek cesedi olduğu belirlendi.

Porsuk Çayı'ndan ceset çıktı! Kime ait olduğu ortaya çıktı - 1. Resim

Bölgeye çok sayıda polis ekibi gelirken, cesedin çıkarılması için AFAD su altı ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin, 67 yaşındaki Zeki Kireç olduğu ortaya çıktı.

Porsuk Çayı'ndan ceset çıktı! Kime ait olduğu ortaya çıktı - 2. Resim

Şahıs hakkında herhangi bir kayıp başvurusu bulunmadığı belirlenirken, düşme sonucunda boğulduğu tahmin ediliyor. Zeki Kireç'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Porsuk Çayı'ndan ceset çıktı! Kime ait olduğu ortaya çıktı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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