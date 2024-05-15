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Protokol imzalandı! Ermenistan işgal ettiği 4 köyü Azerbaycan'a iade edecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Protokol imzalandı! Ermenistan işgal ettiği 4 köyü Azerbaycan&#039;a iade edecek
Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ Savaşı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında tarihi bir protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre, Ermenistan 1. Karadağ Savaşı'nda işgal ettiği 4 köyü Azerbaycan'a iade edecek. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırları belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında 9'uncu toplantı gerçekleşti. Toplantı iki ülke sınırında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığında gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin Azerbaycan tarafından yapılan yazılı açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihli 8. toplantının protokolü ilgili yapılan çalışmaların ele aldığı belirtilerek, Azerbaycan ile Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenistan tarafından işgal edilen 4 köyün Azerbaycan’a iade edilmesi için protokol imzalandığı ifade edildi.

İADE EDİLECEK KÖYLER

Protokole göre, Azerbaycan'ın Gazah ili yönündeki sınır, Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında mevcut olan sınıra uygun belirlenmesi kararı alındığı ve hattın Bağanis (Ermenistan)-Bağanis Ayrım (Azerbaycan), Voskepar (Ermenistan)-Aşağı Eskipara (Azerbaycan), Kirants (Ermenistan)-Heyrimli (Azerbaycan) ve Berkaber (Ermenistan)-Kızılhacılı (Azerbaycan) köyleri arasından geçecek.

Açıklamada, bir sonraki görüşmenin tarihi ve yerinin çalışma düzeni içinde kararlaştırılacağı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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