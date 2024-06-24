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Psikiyatri hastası, yeşil reçeteyle aldığı ilaçları satarken yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Psikiyatri hastası, yeşil reçeteyle aldığı ilaçları satarken yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da psikiyatri hastası kadın, hastalığı sebebiyle kendisine yazılan yeşil reçeteyle aldığı ilaçları satmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu’da il merkezinde ikamet eden psikiyatri hastası N.T. isimli kadın, hastalığı sebebiyle hastanede kendisine yazılan yeşil reçeteyle aldığı hapları kullanmak yerine satmaya çalıştı.

Yaklaşık 300 adet hapı satmaya çalışan N.T., jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Uyuşturucu etkisi oluşturabilecek haplara ise el konuldu. Gözaltına alınan N.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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