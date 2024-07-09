Resmi Gazete'de yayımlandı, 15 Temmuz'da raylı hatlar ücretsiz!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 15 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜN BOYU GEÇERLİ OLACAK
Buna göre ücretsiz uygulama, 15 Temmuz Pazartesi gün boyu geçerli olacak. Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro hattında geçişler ücretsiz olacak.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı