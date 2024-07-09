Resmi Gazete'de yayımlandı, 15 Temmuz'da raylı hatlar ücretsiz!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2024 07:28 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 07:33 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.