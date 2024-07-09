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Resmi Gazete'de yayımlandı, 15 Temmuz'da raylı hatlar ücretsiz!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı, 15 Temmuz&#039;da raylı hatlar ücretsiz!

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 15 Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜN BOYU GEÇERLİ OLACAK

Buna göre ücretsiz uygulama, 15 Temmuz Pazartesi gün boyu geçerli olacak. Bu kapsamda Başkentray, Marmaray, İzban, Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro hattında geçişler ücretsiz olacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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