Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Ağustos 2024 08:58 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 09:57 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak.