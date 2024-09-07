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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Bazı kamu kurumlarına yeni atamalar yapıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bazı kamu kurumlarına yönelik atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika Haberleri

Buna göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliklerine, İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Prof. Dr. Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Prof. Dr. Engin Saygın (İdare Hukuku), Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), avukat Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu üyesi) ve Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı) seçildi.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan görevinden alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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