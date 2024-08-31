Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz- Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre; terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.
58 KİŞİ VE KURULUŞU KAPSIYOR
Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu.
Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 1, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 18 tüzel kişi ve kuruluşun da mal varlığının dondurulması kararı alındı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem