Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

58 KİŞİ VE KURULUŞU KAPSIYOR

İçişleri Bakanıve Hazine ve Maliye Bakanıimzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre; terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.

Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 1, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 18 tüzel kişi ve kuruluşun da mal varlığının dondurulması kararı alındı.