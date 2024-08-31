Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu

Gündem Haberleri

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirlenen 58 kişi ve kuruluşun mal varlığı donduruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla Resmi Gazete'de yeni karar yayımlandı. Yayımlanan karara göre; terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.

58 KİŞİ VE KURULUŞU KAPSIYOR

Listeye göre; PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 14, MKP Terör Örgütü ile iltisaklı 5 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 20 kişinin mal varlıkları donduruldu. 

Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 1, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 18 tüzel kişi ve kuruluşun da mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıkları donduruldu - 1. Resim

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıkları donduruldu - 2. Resim

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü iltisaklı kişi ve kuruluşların malvarlıkları donduruldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Listede sürprizler var! Ağustosta en fazla hangi yatırım kazandırdı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ağustos sağanakla veda ediyor! Meteoroloji'den 13 kente 'sarı kodlu' uyarı - GündemAğustos sağanakla veda ediyor8 ilde 'Kuyu-21' operasyonu! Kırmızı bültenle aranan 25 kişi yakalandı - Gündem8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 kişi yakalandıBahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı! Yaralılar var - GündemBahçelievler Devlet Hastanesi’nde silahlı saldırı!Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin'e sırtımızı asla dönemeyiz" - GündemBüyük Zafer'i coşku ve gururla kutladıkGebze'de korkutan yangın! Alevler 3 evi sardı - GündemGebze'de korkutan yangın! Alevler 3 evi sardıDiyarbakır’da aile dehşeti! Biri çocuk 2 ölü, 3 yaralı! - GündemBiri çocuk 2 ölü, 3 yaralı!
Sonraki Haber Yükleniyor...