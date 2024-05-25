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Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Milletlerarası anlaşma' Erdoğan tarafından onaylandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Samsun, Türkiye, Azerbaycan, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Samsun'da 29 Nisan 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol" onaylandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Milletlerarası anlaşma' Erdoğan tarafından onaylandı - 1. Resim

'Milletlerarası anlaşma' 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanarak, Resmi Gazete'de yerini aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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