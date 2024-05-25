Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Milletlerarası anlaşma' Erdoğan tarafından onaylandı
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Samsun'da 29 Nisan 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol" onaylandı.
'Milletlerarası anlaşma' 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanarak, Resmi Gazete'de yerini aldı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı