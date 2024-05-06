Ring bile kurmuşlar! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Samsun’un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğine ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

Jandarmanın adreste yaptığı aramada, horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

29 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Şüphelilerden Y.T, (47) D.T. (42) ve A.Y’ye (38) kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaktan, 26 kişiye ise kumar oynamaktan adli işlem yapıldı. El konulan horozlar ise Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.