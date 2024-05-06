Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ring bile kurmuşlar! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Ring bile kurmuşlar! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ring bile kurmuşlar! Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüştürdüler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsun’un Bafra ilçesinde Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğine ait barınakta horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 29 kişi yakalandı.

Jandarmanın adreste yaptığı aramada, horoz dövüştürmek için yapılmış 2 ring ile 6 horoz taşıma çantası ele geçirildi. Barınakta bulunan 5 Hint horozu ile 1 Australorp cinsi horoza da el konuldu.

29 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Şüphelilerden Y.T, (47) D.T. (42) ve A.Y’ye (38) kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaktan, 26 kişiye ise kumar oynamaktan adli işlem yapıldı. El konulan horozlar ise Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arızalanan küçük uçak otoyola indi, sürücüler gözlerine inanamadı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'de feci iş kazası! Sahibi olduğu fabrikada pres makinesine sıkıştı, durumu ağır - GündemSahibi olduğu fabrikada pres makinesine sıkıştı!Kilis'te kan donduran olay! Eşi ve 3 küçük çocuğunu boğarak katletti - GündemKilis'te bir adam eşi ve 3 yavrusunu boğarak öldürdüAksaray'da mandıra çöktü, yüzlerce hayvan göçük altında kaldı! - GündemMandıra çöktü! Yüzlerce hayvan göçük altındaİntikam gecesi! Otobüsler alev alev yandı - Gündemİntikam gecesi1 milyon kişi Türkçe öğreniyor... Dizilerimiz dünyanın Türkiye'ye merakını artırıyor - Gündem1 milyon kişi Türkçe öğreniyorMersin'e dolu yağdı, araçlar hasar gördü - GündemBu kez de dolu vurdu, araçlar hasar gördü
Sonraki Haber Yükleniyor...