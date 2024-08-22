Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 22 Ağustos 2024 04:49 - Güncelleme: 22 Ağustos 2024 05:27 - Güncelleme:

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Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı