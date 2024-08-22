Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı
Kaza, İkizdere ilçesi Sivrikaya Köyü Ovit Tüneli mevkiinde saat 22.30 civarında meydana geldi.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
34 FKN 610 plakalı araç İkizdere'den İspir istikametine doğru giderken ters yönden gelen 25 AB 830 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, itfaiye, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 8 kişiyi çıkardı.
2 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALI
Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 6 kişi ise Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı