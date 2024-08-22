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Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rize&#039;de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Rize'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

Kaza, İkizdere ilçesi Sivrikaya Köyü Ovit Tüneli mevkiinde saat 22.30 civarında meydana geldi.

Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

34 FKN 610 plakalı araç İkizdere'den İspir istikametine doğru giderken ters yönden gelen 25 AB 830 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, itfaiye, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Olay yerine gelen ekipler araçlarda sıkışan 8 kişiyi çıkardı. 

Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 4. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALI

Sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 6 kişi ise Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 5. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 6. Resim

Rize'de can pazarı! İki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 7. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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