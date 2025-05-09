RTÜK'ten dolandırıcılık alarmı! Kendisini 'Ebubekir Şahin' olarak tanıtanlara dikkat

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), telefonda kendisini Kurul ve Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin olarak tanıtarak yardım ve bağış adı altında para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kurul ve Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak yapılan "dolandırıcılık" girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

YARDIM VE BAĞIŞ ADI ALTINDA DOLANDIRICILIK

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

KENDİSİNİ 'RTÜK BAŞKANI' OLARAK TANITANLARA İTİBAR ETMEYİN

Kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların yaptığı aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur."