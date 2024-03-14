Sabah annesi işe bırakmıştı! 17 yaşındaki genç kız çalışırken katledildi

Korkunç haber Aydın'dan geldi. Birlikte çalıştığı erkek arkadaşından ayrılan 17 yaşındaki Ömür Aslan işini değiştirdi. Şahsın kızını rahatsız edeceğini düşünen anne sabah işe kendi elleri ile götürdü. Öfkeli şahıs silahla bastığı iş yerinde dehşet saçtı. Kurşunların hedefi olan Ömür hayatını kaybederken zanlı ise aynı silahla intihar etti.

Aydın Nazilli'de 19 yaşındaki bir genç, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürüp intihar etti. Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı’da bulunan bir çamaşırcı dükkanında yaşandı.

İŞ YERİNİ BASIP, BAŞINDAN VURDU

İbrahim Olece (19), eski kız arkadaşı Ömür Aslan’ın (17) çalıştığı çamaşırcı dükkanına geldi. Öfkeli şahıs saha sonra sırt çantasından silah çıkartıp dükkana daldı. Paniğe kapılan kız kaçmaya çalışırken başından vuruldu. Kanlar içinde kalan talihsiz kız yere yığılırken zanlı aynı silahı kendi kafasına dayadı ve intihar etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar Ömür Aslan ve İbrahim Olece'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

ANNESİ İŞE BIRAKMIŞ!

İki gencin daha önce başka bir iş yerinde beraber çalıştıkları, Ömür Aslan’ın ayrıldıktan sonra yeni bir işte çalışmaya başladığı öğrenildi. Olece’nin kızını rahatsız edeceğini düşünen genç kızın annesinin, Aslan’ı sabah işe giderken yalnız bırakmadığı belirtildi.

AİLELER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi aldığı gibi olay yerine gelen aileler sinir krizi geçirdi. Polis sakinleştirmekte zorluk yaşadı.