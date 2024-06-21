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Sadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı

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Sadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı

Gündem Haberleri

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini ‘‘İyiliğe Hisse’’ çağrısıyla Türkiye ve Gazze ile birlikte 30 ülkede gerçekleştirdi. Dernek kesmiş olduğu 22.769 hisseyi yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştırdı.

Kurban organizasyonunu bu yıl ‘‘İyiliğe Hisse’’ çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 22.769 hissenin kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi. Bölgelere giden Sadakataşı ekipleri 6 bin çocuğada bayramlık kıyafetler hediye etti.

YURTİÇİ KURBAN ORGANİZASYONU 

Sadakataşı Derneği bu yıl yurtiçi kurban çalışmaları kapsamında 490 hisse kurbanı 3500 aileye ulaştırdı. Dernek çalışmalarını başta deprem bölgeleri olmak üzere 12 ilde tamamladı. Sadakataşı ekipleri gitmiş oldukları illerde çocuklara bayramlık kıyafetler hediye etti.

Sadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı - 1. Resim

GAZZE'YE 1800 HİSSE KURBAN

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze’ye Sadakataşı tarafından 1800 hisse kurban ulaştırılacak. Bölgede mevcut şartlarda kurban kesiminin olmayışı dolayısıyla dernek 1800 hisse kurbanın kesimini Mısır’da gerçekleştirdi. Kurban hisseleri izin süreçlerinin ardından Gazze’ye konserve et ve dondurulmuş et olarak ulaştırılacak.
Sadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı - 2. Resim

"6 BİN ÇOCUĞA BAYRAMLIK HEDİYE ETTİK'' 

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal kurban faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘‘Dernek olarak 15 yıldır İslam coğrafyalarında kurban faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bul yıl da bağışçılarımızdan aldığımız kurban emanetlerini 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.  Altı bin çocuğumuza da bayramlık kıyafetler hediye ettik. Bizlere destek olan hayırseverlere teşekkür ederiz.’’ İfadelerini kullandı. 

Sadakataşı 30 ülkede Kurban Bayramı sevinci yaşattı - 3. Resim

NERELERDE KURBAN KESİLDİ? 

Derneğin kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ve Gazze ile birlikte 30 ülkede gerçekleşti.
 
Orta Doğu; Suriye, Lübnan, Filistin (Gazze, Kudüs), Mısır ve Yemen
Avrupa; Arnavutluk, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya
Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Togo, Nijer, Burkina Faso, Benin, Malavi ve Tanzanya
Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan, Tayland ve Sri Lanka.

Düzenleyen:  - Gündem
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